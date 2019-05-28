Новозеландський стартап представив в Лас-Вегасі електровелосипед для їзди по воді з педалями, електродвигунами і акумулятором.
Дивися повний текст У Лас-Вегасі представили електровелосипед для їзди по воді (фото, відео).
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:22
У Лас-Вегасі представили електровелосипед для їзди по...
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Дивися повний текст У Лас-Вегасі представили електровелосипед для їзди по воді (фото, відео).
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:22
Так себе решение)
Из серии нырнул и выгребай.. А если устал, топи лисапед и греби к берегу...
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:36
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