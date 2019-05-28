RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Лас-Вегасі представили
електровелосипед для їзди по...

У Лас-Вегасі представили електровелосипед для їзди по...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:22

У Лас-Вегасі представили електровелосипед для їзди по...

Пропонуємо до обговорення:
Новозеландський стартап представив в Лас-Вегасі електровелосипед для їзди по воді з педалями, електродвигунами і акумулятором.

Дивися повний текст У Лас-Вегасі представили електровелосипед для їзди по воді (фото, відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92808
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:22

Так себе решение)
Из серии нырнул и выгребай.. А если устал, топи лисапед и греби к берегу...
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:36

Классная игрушка, €6.590,00 всего! Любой может заказать: https://eu.manta5.com/
Radon
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:04

Прикольная вещица, в Украине лучше разработают
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Компанії представили технологію "Смарт Каса", що...
R2 » Сер 02 жов, 2019 23:25
2 273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 07:05
yakutza
"Крило, що літає": в Нідерландах представили концепт...
R2 » Сер 05 чер, 2019 16:29
2 199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 17:25
Sommer
У Києві представили нові електричні Jaguar (фото)
R2 » Вів 28 тра, 2019 09:05
5 393
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2019 17:20
Forum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14981)
11.01.2020 20:20
Рынок ОВГЗ (1271)
11.01.2020 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.