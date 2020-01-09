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Intel представила свою першу за 20 років дискретну...
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Intel на виставці CES 2020 в Лас-Вегасі представила дискретні графічні чіпи Intel XE і показала прототип своєї першої за останні 20 років дискретної відеокарти DG1.
Дивися повний текст Intel представила свою першу за 20 років дискретну відеокарту
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:24
Нюню, проиграли АМД с процессорами, так хоть видеокарту выкатим..
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straponesa
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