У Національному банку України повідомили, що продовжать працювати над підтримкою рівня інфляції.
Дивися повний текст Нацбанк підтримуватиме низьку інфляцію на рівні 5%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:35
Нацбанк підтримуватиме низьку інфляцію на рівні 5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк підтримуватиме низьку інфляцію на рівні 5%.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:36
Всё правильно говорят. Хорошо, что НБУ независим, хоть и относительно
|