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Нацбанк підтримуватиме
низьку інфляцію на рівні 5%

Нацбанк підтримуватиме низьку інфляцію на рівні 5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:35

Нацбанк підтримуватиме низьку інфляцію на рівні 5%

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України повідомили, що продовжать працювати над підтримкою рівня інфляції.

Дивися повний текст Нацбанк підтримуватиме низьку інфляцію на рівні 5%.
R2
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fishman
 
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