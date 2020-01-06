Станом на початок січня 2020 року українці надіслали 62 367 заяв на отримання послуги перенесення номеру.
Дивися повний текст Збереження номера: як українці змінюють мобільних операторів.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:17
Збереження номера: як українці змінюють мобільних операторів
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Дивися повний текст Збереження номера: як українці змінюють мобільних операторів.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:17
У КСа отток был бы больше, если бы не их 10 сек предупреждение, к-ое нельзя отключить. Саботаж услуги и злоупотребление в чистом виде.
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