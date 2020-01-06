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Збереження номера: як українці
змінюють мобільних операторів

Збереження номера: як українці змінюють мобільних операторів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:17

Збереження номера: як українці змінюють мобільних операторів

Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок січня 2020 року українці надіслали 62 367 заяв на отримання послуги перенесення номеру.

Дивися повний текст Збереження номера: як українці змінюють мобільних операторів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:17

У КСа отток был бы больше, если бы не их 10 сек предупреждение, к-ое нельзя отключить. Саботаж услуги и злоупотребление в чистом виде.
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