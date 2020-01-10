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В Україні розроблять новий
закон про страхування

В Україні розроблять новий закон про страхування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12

В Україні розроблять новий закон про страхування

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України створив робочу групу, яка має напрацювати новий законопроєкт про страхування.

Дивися повний текст В Україні розроблять новий закон про страхування.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12

ще тут нбу не нагидив.
igorbuda52
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