|
|
В Україні розроблять новий закон про страхування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України створив робочу групу, яка має напрацювати новий законопроєкт про страхування.
Дивися повний текст В Україні розроблять новий закон про страхування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92803
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12
ще тут нбу не нагидив.
-
igorbuda52
-
-
- Повідомлень: 147
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор