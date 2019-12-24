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Закон про "кешбек" не дозволить шахрайства з чеками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Закон про "кешбек" не дозволить нечесним покупцям використовувати новації для нечесної конкурентної боротьби.
Дивися повний текст Закон про \"кешбек\" не дозволить шахрайства з чеками
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