Закон про "кешбек" не дозволить нечесним покупцям використовувати новації для нечесної конкурентної боротьби.
Дивися повний текст Закон про \"кешбек\" не дозволить шахрайства з чеками.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:21
Закон про "кешбек" не дозволить шахрайства з чеками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про \"кешбек\" не дозволить шахрайства з чеками.
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:21
Почему проверка будет только от такой сумы? А если покупка на меньшую сумму, а чек левый? Это все не решит проблему. Почему в Маркетах за покупку дают два чека? Делят товар и ни чем не объясняют такие действия.
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:12
Мошенники боятся "мошенников"-покупателей
В Украине, где ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОШЕННИКИ в той или иной степени, эти твари обвиняют тех за чей счет живут. В Украине бизнес невозможен, только кидалово Проклятая страна, проклятый "бизнес".
Народ убегает из страны не из-за правительства, а из-за этих пид... приемцив.
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