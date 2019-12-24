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Закон про "кешбек" не
дозволить шахрайства з чеками

Закон про "кешбек" не дозволить шахрайства з чеками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:21

Закон про "кешбек" не дозволить шахрайства з чеками

Пропонуємо до обговорення:
Закон про "кешбек" не дозволить нечесним покупцям використовувати новації для нечесної конкурентної боротьби.

Дивися повний текст Закон про \"кешбек\" не дозволить шахрайства з чеками.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:21

Почему проверка будет только от такой сумы? А если покупка на меньшую сумму, а чек левый? Это все не решит проблему. Почему в Маркетах за покупку дают два чека? Делят товар и ни чем не объясняют такие действия.
kukalova_raisa
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:12

  kukalova_raisa написав:Почему проверка будет только от такой сумы? А если покупка на меньшую сумму, а чек левый? Это все не решит проблему. Почему в Маркетах за покупку дают два чека? Делят товар и ни чем не объясняют такие действия.

Стукач?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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