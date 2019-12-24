Закон про "кешбек" не дозволить нечесним покупцям використовувати новації для нечесної конкурентної боротьби.
Дивися повний текст Закон про \"кешбек\" не дозволить шахрайства з чеками.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:21
Закон про "кешбек" не дозволить шахрайства з чеками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про \"кешбек\" не дозволить шахрайства з чеками.
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:21
Почему проверка будет только от такой сумы? А если покупка на меньшую сумму, а чек левый? Это все не решит проблему. Почему в Маркетах за покупку дают два чека? Делят товар и ни чем не объясняют такие действия.
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:12
Стукач?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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