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Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:48
Пропонуємо до обговорення:
«Київавтодор» отримав додаткові прилади для контролю якості виконаних робіт.
Дивися повний текст Київавтодор сам буде контролювати якість нового асфальту на дорогах
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