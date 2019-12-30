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Дешеві кредити для бізнесу:
експерти оцінили нову...

Дешеві кредити для бізнесу: експерти оцінили нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:48

Дешеві кредити для бізнесу: експерти оцінили нову...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти вважають, що така програма при правильній реалізації здатна дати хороший імпульс для розвитку бізнесу.

Дивися повний текст Дешеві кредити для бізнесу: експерти оцінили нову держпрограму.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:49

У нас уже есть программа кредитов на жилье для молодых семей. С чего бы тут стало по другому?
arheops
 
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