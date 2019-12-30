Експерти вважають, що така програма при правильній реалізації здатна дати хороший імпульс для розвитку бізнесу.
Дивися повний текст Дешеві кредити для бізнесу: експерти оцінили нову держпрограму.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:48
Дешеві кредити для бізнесу: експерти оцінили нову...
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Дивися повний текст Дешеві кредити для бізнесу: експерти оцінили нову держпрограму.
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:49
У нас уже есть программа кредитов на жилье для молодых семей. С чего бы тут стало по другому?
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