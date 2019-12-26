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Транзит газу знизив тарифи
на його транспортування в...

Транзит газу знизив тарифи на його транспортування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:13

Транзит газу знизив тарифи на його транспортування в...

Пропонуємо до обговорення:
Договір про транзит російського газу до Європи через України дозволив знизити тарифи на постачання газу для українських споживачів.

Дивися повний текст Транзит газу знизив тарифи на його транспортування в кілька разів - Вітренко.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:13

Почему подорожала транспортировка для бытовых потребителей???
sena_2008atp
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