Мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум.
Дивися повний текст Мінімальний посадовий оклад у 2020 році нижчий за мінімалку.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:41
Мінімальний посадовий оклад у 2020 році нижчий за мінімалку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальний посадовий оклад у 2020 році нижчий за мінімалку.
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:41
Тарифная сетка у нас уже давно не действует на рынке труда. Премии а еще зарплаты в конвертах все искажают. Нужно ее пересматривать.
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