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Мінімальний посадовий оклад у
2020 році нижчий за мінімалку

Мінімальний посадовий оклад у 2020 році нижчий за мінімалку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:41

Мінімальний посадовий оклад у 2020 році нижчий за мінімалку

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум.

Дивися повний текст Мінімальний посадовий оклад у 2020 році нижчий за мінімалку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:41

Тарифная сетка у нас уже давно не действует на рынке труда. Премии а еще зарплаты в конвертах все искажают. Нужно ее пересматривать.
silversmmak
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