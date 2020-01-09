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У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад...
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:20
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.
Дивися повний текст У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 230 мільйонів
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:20
Накрывают каждый месяц, а до суда не доходит и бюджет не пополняется
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bklochok
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:41
bklochok написав:
Накрывают каждый месяц, а до суда не доходит и бюджет не пополняется
Значит с кем то не захотели делиться - поделятся, дело закроют.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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