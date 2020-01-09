RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві ліквідували конвертаційний
центр із обігом понад...

У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:20

У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 230 млн грн.

Дивися повний текст У Києві ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 230 мільйонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92816
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:20

Накрывают каждый месяц, а до суда не доходит и бюджет не пополняется
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:41

  bklochok написав:Накрывают каждый месяц, а до суда не доходит и бюджет не пополняется

Значит с кем то не захотели делиться - поделятся, дело закроют.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7510
З нами з: 20.09.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:22

Безвиз получили, на этом все ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3716
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За три дні українські платники податків провели понад...
R2 » П'ят 10 січ, 2020 17:12
5 308
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 12:24
uabsolution
У центр Варшави впускатимуть лише авто з нульовими викидами
R2 » Чет 09 січ, 2020 12:53
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 12:53
cannabis_ua
За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів
R2 » Чет 09 січ, 2020 01:44
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 02:27
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.