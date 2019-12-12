|
|
У Кіровоградській області посадовець Пенсійного фонду...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:22
Пропонуємо до обговорення:
У Кіровоградській області одного із місцевих керівників пенсійного фонду підозрюють у розкраданні державних коштів. Він привласнив майже 700 тисяч гривень, які було призначено для благоустрою приміщень фонду.
Дивися повний текст У Кіровоградській області посадовець Пенсійного фонду привласнив майже 700 тис. грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92809
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:23
Так в каждом фонде, начать проверку из столичных
-
bklochok
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 27.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|52
|4394
|
|
|1
|256
|
|
|2
|149
|
П'ят 13 гру, 2019 10:21
p_a_l