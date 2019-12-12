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У Кіровоградській області
посадовець Пенсійного фонду...

У Кіровоградській області посадовець Пенсійного фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:22

У Кіровоградській області посадовець Пенсійного фонду...

Пропонуємо до обговорення:
У Кіровоградській області одного із місцевих керівників пенсійного фонду підозрюють у розкраданні державних коштів. Він привласнив майже 700 тисяч гривень, які було призначено для благоустрою приміщень фонду.

Дивися повний текст У Кіровоградській області посадовець Пенсійного фонду привласнив майже 700 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:23

Так в каждом фонде, начать проверку из столичных
bklochok
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