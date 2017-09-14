|
|
|
У Нацбанку підрахували, скільки збитків завдало...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:31
Пропонуємо до обговорення:
Через зміцнення курсу гривні українські металургійні підприємства, які спеціалізуються на експорті своєї продукції, зазнали збитків на близько 4,4 мільярда гривень, адже зменшилися їхні надходження від продажу товарів.
Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, скільки збитків завдало зміцнення гривні металургам
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92808
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:31
Не корректно написана статья:
- Не металлургам
- А торговцам металлом
Выручка осталась та же - сами металлурги стали получать больше (в валюте)
Сократился доход офшора.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7510
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49
Я не понял! Они хвастаются что-ли?
-
olegpm16
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 02.06.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|