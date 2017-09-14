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У Нацбанку підрахували,
скільки збитків завдало...

У Нацбанку підрахували, скільки збитків завдало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:31

У Нацбанку підрахували, скільки збитків завдало...

Пропонуємо до обговорення:
Через зміцнення курсу гривні українські металургійні підприємства, які спеціалізуються на експорті своєї продукції, зазнали збитків на близько 4,4 мільярда гривень, адже зменшилися їхні надходження від продажу товарів.

Дивися повний текст У Нацбанку підрахували, скільки збитків завдало зміцнення гривні металургам.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:31

Не корректно написана статья:
- Не металлургам
- А торговцам металлом
Выручка осталась та же - сами металлурги стали получать больше (в валюте)
Сократился доход офшора.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49

Я не понял! Они хвастаются что-ли?
olegpm16
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