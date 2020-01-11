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Розміри місцевих
податків у 2020 році

Розміри місцевих податків у 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:34

Розміри місцевих податків у 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Зростання мінімальної зарплати зумовило збільшення суми більшості місцевих податків для бізнесу та фізичних осіб.

Дивися повний текст Розміри місцевих податків у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:34

О каком транспортном налоге идёт речь?Он давно включён в стоимость топлива.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:38

sena_2008atp Для прем.авто 25000 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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