Зростання мінімальної зарплати зумовило збільшення суми більшості місцевих податків для бізнесу та фізичних осіб.
Дивися повний текст Розміри місцевих податків у 2020 році.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:34
Розміри місцевих податків у 2020 році
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Дивися повний текст Розміри місцевих податків у 2020 році.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:34
О каком транспортном налоге идёт речь?Он давно включён в стоимость топлива.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:38
sena_2008atp Для прем.авто 25000 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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