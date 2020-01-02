Законопроєкт "Про працю" пропонує лише дерегуляцію.
Дивися повний текст Милованов розвіяв популярні міфи законопроєкту про працю.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:41
Милованов розвіяв популярні міфи законопроєкту про працю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розвіяв популярні міфи законопроєкту про працю.
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:41
То есть тебя могут заставить работать сверхурочно всего за 20% сверху? А раньше был двойной тариф. Разница для работодателей колоссальная.
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