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Милованов розвіяв популярні
міфи законопроєкту про працю

Милованов розвіяв популярні міфи законопроєкту про працю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:41

Милованов розвіяв популярні міфи законопроєкту про працю

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт "Про працю" пропонує лише дерегуляцію.

Дивися повний текст Милованов розвіяв популярні міфи законопроєкту про працю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:41

То есть тебя могут заставить работать сверхурочно всего за 20% сверху? А раньше был двойной тариф. Разница для работодателей колоссальная.
alex7gk
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