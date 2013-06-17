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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:55
Идеи для торговли на рынках США-
Всем привет. Не нашел отдельной ветки, решил создать. Предлагаю обсуждать идёи для торговли на рынках США - обсуждать эмитентов, позиции,варианты входа и выхода, и все такое. Поскольку рынок огромный, друг другу мешать не будем, можно свободно делиться информацией и мнениями.
главное оружие рашистов - ложь
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