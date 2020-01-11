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При звільненні пропонують платити компенсацію в розмірі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 січ, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Проєкт закону "Про працю" передбачає нові правила звільнення працівників за ініціативою роботодавця.
Дивися повний текст При звільненні пропонують платити компенсацію в розмірі кількох окладів - законопроєкт
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R2
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Додано: Нед 12 січ, 2020 11:25
А еще работодатели могут создать такие условия что ты уволишься сам
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alex7gk
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