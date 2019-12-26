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Суми в платіжках киян за
тепло зменшать на 22-23%

Суми в платіжках киян за тепло зменшать на 22-23%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:43

Суми в платіжках киян за тепло зменшать на 22-23%

Пропонуємо до обговорення:
«Київтеплоенерго» зменшить нарахування за тепло та гарячу воду за грудень на 22-23%.

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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:43

Опять за дураков всех держат. Кто чего снизил? 1654 за гигакаллорию (так и пришло по итогу больше чем год назад в сумме), тариф тот же что и был в прошлом месяце и тот же, что и был год назад, когда газ был намного дороже (летом его закупали по цене почти вдвое дешевле чем год назад). Где логика?
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:43

И это при том, что уже полгода как должен действовать лимит на тариф в 1400 гривен за гигакаллорию, есть постанова, просто судиться некому.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:44

Так где же снижение и к чему эта вся трескотня по всем каналам?
Это снижение - как суслик, которого никто не видит, а он есть или как? Это что тактика чем наглее вранье, тем больше в него поверят, не глядя в квитанции?
Еще и гиоц реально процентов на 10-15 всем поднял тарифы, при этом молчок о самом поднятии. Кому-то подарок на новый год? Еще и мусоропроводы заваривают, а коммуналку не уменьшают, а должны на 8%.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:45

Гоп-стоп!
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