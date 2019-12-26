«Київтеплоенерго» зменшить нарахування за тепло та гарячу воду за грудень на 22-23%.
Дивися повний текст Суми в платіжках киян за тепло зменшать на 22-23%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:43
Суми в платіжках киян за тепло зменшать на 22-23%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суми в платіжках киян за тепло зменшать на 22-23%.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:43
Опять за дураков всех держат. Кто чего снизил? 1654 за гигакаллорию (так и пришло по итогу больше чем год назад в сумме), тариф тот же что и был в прошлом месяце и тот же, что и был год назад, когда газ был намного дороже (летом его закупали по цене почти вдвое дешевле чем год назад). Где логика?
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:43
И это при том, что уже полгода как должен действовать лимит на тариф в 1400 гривен за гигакаллорию, есть постанова, просто судиться некому.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:44
Так где же снижение и к чему эта вся трескотня по всем каналам?
Это снижение - как суслик, которого никто не видит, а он есть или как? Это что тактика чем наглее вранье, тем больше в него поверят, не глядя в квитанции?
Еще и гиоц реально процентов на 10-15 всем поднял тарифы, при этом молчок о самом поднятии. Кому-то подарок на новый год? Еще и мусоропроводы заваривают, а коммуналку не уменьшают, а должны на 8%.
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:18
Похоже, пора выходить на тарифный майдан. Гопники окончательно потеряли совесть. У нас кто молчит, тех и имеют.
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:19
Re: Суми в платіжках киян за тепло зменшать на 22-23%
Страна терпил, безвиз был пределом мечтаний .
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
|