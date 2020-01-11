RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-10 найбільш затребуваних
робочих вакансій в Україні

ТОП-10 найбільш затребуваних робочих вакансій в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:44

ТОП-10 найбільш затребуваних робочих вакансій в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За 2019 рік роботодавці розмістили понад 25 тис. вакансій про пошук продавців.

Дивися повний текст ТОП-10 найбільш затребуваних робочих вакансій в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92816
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на...
R2 » Нед 12 січ, 2020 00:07
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 00:07
p_a_l
В Україні розроблять новий закон про страхування
R2 » Суб 11 січ, 2020 14:12
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 14:12
igorbuda52
В Україні припинено діяльність 911 гральних закладів
R2 » П'ят 10 січ, 2020 16:35
2 182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 17:29
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.