За 2019 рік роботодавці розмістили понад 25 тис. вакансій про пошук продавців.
Дивися повний текст ТОП-10 найбільш затребуваних робочих вакансій в Україні.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 12:44
ТОП-10 найбільш затребуваних робочих вакансій в Україні
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Дивися повний текст ТОП-10 найбільш затребуваних робочих вакансій в Україні.
Додано: Пон 13 січ, 2020 01:39
От і виходить середня зарплата біля 9 тис., тому необхідно обмежити зарплати керівникам держпідприємств і посадовцям до 50 тис. грн., преміі до окладу.
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