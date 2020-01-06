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Експерт розповів, коли долар знову почне рости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Долар падає через помилкову, надмірно жорстку монетарну політику Національного банку.
Дивися повний текст Експерт розповів, коли долар знову почне рости
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Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05
Похоже ,лето будет жарким...!
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kuzyk_kolya
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