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Експерт розповів, коли
долар знову почне рости

Експерт розповів, коли долар знову почне рости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05

Експерт розповів, коли долар знову почне рости

Пропонуємо до обговорення:
Долар падає через помилкову, надмірно жорстку монетарну політику Національного банку.

Дивися повний текст Експерт розповів, коли долар знову почне рости.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05

Похоже ,лето будет жарким...!
kuzyk_kolya
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