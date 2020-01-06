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Експерт розповів, коли
долар знову почне рости

Експерт розповів, коли долар знову почне рости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05

Експерт розповів, коли долар знову почне рости

Пропонуємо до обговорення:
Долар падає через помилкову, надмірно жорстку монетарну політику Національного банку.

Дивися повний текст Експерт розповів, коли долар знову почне рости.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 13:05

Похоже ,лето будет жарким...!
kuzyk_kolya
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:58

так можно влупить курс по 100 за доллар, исходя из вышеописанной логики доходы в 4 раза возрастут - ПРОФИТ!)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:53

Уже пів року ваші "експерти" кажуть що доллар буде рости гривня з неціниться і тд а я казав і буду казати що максимальна ціна за доллар 18 грн не більше !! НЕДООЦІНЕНА наша гривня !!!!!
murchik23499
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 01:09

  Starter написав:так можно влупить курс по 100 за доллар, исходя из вышеописанной логики доходы в 4 раза возрастут - ПРОФИТ!)

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 07:04

Вообще хрень какае то и пропандируют какая хреновая власть а ещё открою ответ что газета пренадлежит окружению Порошенко плюс падение курса доллара наблюдается за счёт притока денег от заработком за границей, при Порошенко все деньги выводили б со страны вот поэтому чёрный нал и не был заметен сейчас весь чёрный нал который завозят в страну остаться в стране и за счёт этого покрывает дефецит, могу вас расстроить или порадовать кого как, что гривна будет укрепляться и дальше и замёрзнет на 20-21 грн к доллару
osipchukosipchuk
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:07

Значит рванет весной, раз говорят про лето. И сценарий понятный, сначала девальвация снизит доходность гривневых ОВГЗ, инвесторы ринутся их продавать и обвалят курс до 100 в пике, вот в этот момент купленные сегодня доллары и будет выгодно продать.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:32

  murchik23499 написав:Уже пів року ваші "експерти" кажуть що доллар буде рости гривня з неціниться і тд а я казав і буду казати що максимальна ціна за доллар 18 грн не більше !! НЕДООЦІНЕНА наша гривня !!!!!


Де ви казали і кому, зареєструвавшись 12 січня цого року і написавши перше повідомлення на цьому форумі. :mrgreen:

пс. Максимальна ціна на долляр сьогодні наприклад 24.2+-, рік тому десь близько 28. А те що вам хочеться 18 - ну, вдачі . Можете зливати тоді всі бакси що залишились і ... "кто куда а я в сберкассу" :mrgreen:
Зображення

:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:57

Є кілька запитань. 1.Хто найбільший покупець ОВДП? Чому саме за правління Зеленого шапіто так виросли продажі ОВДП? Може почався план передпродажної підготовки України Пуйлу?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:15

Re: Експерт розповів, коли долар знову почне рости

Шановні, уявіть собі ситуацію: коли гнаний усіма народ вирішить відновити історичну справедливість за рахунок купівлі української сільськогосподарської землі, від Умані до Одеси, від Чернівців до ... Відповідно їхня діаспора збере і завезе сюди приблизно 30 млрд не шекелів, а долярів. Який буде курс? Можливо це вже почалося?
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