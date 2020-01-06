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Експерт розповів, коли
долар знову почне рости

Експерт розповів, коли долар знову почне рости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:18

Что-то контингент у вас тут помельчал. Давно не заходил. Детский сад в комментах))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:20

awant

Не хотелось бы остаться без земли.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:26

Звідки такі експерти беруться?
vovaplus
 
Повідомлень: 207
З нами з: 19.08.15
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Подякували: 16 раз.
 
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