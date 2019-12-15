З 2021 року ЄС запускає систему авторизації в'їзду в Шенгенську зону для країн, які мають безвізовий режим.
Дивися повний текст Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 14:49
Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року
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Дивися повний текст Українцям ускладнять в'їзд у Шенгенську зону з 2021 року.
Додано: Нед 12 січ, 2020 14:49
оооо супер доп зароботок для всяких прихлебал которые оказывают услуги выезжающим Рагулям + 20 Евро ( вангую) к цене услуг так и вижу - " заполнение анкет страховка Виза " сразу вспоминаю зазывал которые ловят на улице - Визой интересуетесь ??? возле визового центра.
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:24
Вот вам и безвиз. Распишитесь. Потом еще что нибудь введут. Напрыгались.
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