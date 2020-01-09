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Суттєвого послаблення гривні
очікувати не варто - глава...

Суттєвого послаблення гривні очікувати не варто - глава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:59

Суттєвого послаблення гривні очікувати не варто - глава...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України не очікують, що курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться у 2020 році.

Дивися повний текст Суттєвого послаблення гривні очікувати не варто - глава Нацбанку.
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