|
|
Суттєвого послаблення гривні очікувати не варто - глава...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:59
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України не очікують, що курс гривні щодо іноземних валют суттєво знизиться у 2020 році.
Дивися повний текст Суттєвого послаблення гривні очікувати не варто - глава Нацбанку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92819
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:32
Значит стоит ожидать, этого самого существенного ослабления гривны
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор