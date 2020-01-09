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З нелегальними мігрантами
боротимуться українці. Інакше...

З нелегальними мігрантами боротимуться українці. Інакше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:43

З нелегальними мігрантами боротимуться українці. Інакше...

Пропонуємо до обговорення:
Україна збирається істотно посилити покарання за порушення міграційного законодавства іноземцями.

Дивися повний текст З нелегальними мігрантами боротимуться українці. Інакше їх оштрафують.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:43

Так и не понятно куда можно сообщить о нелегалах и можно ли это сделать анонимно?
miriam1986_boston
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