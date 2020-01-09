Україна збирається істотно посилити покарання за порушення міграційного законодавства іноземцями.
Дивися повний текст З нелегальними мігрантами боротимуться українці. Інакше їх оштрафують.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:43
З нелегальними мігрантами боротимуться українці. Інакше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З нелегальними мігрантами боротимуться українці. Інакше їх оштрафують.
Додано: Нед 12 січ, 2020 18:43
Так и не понятно куда можно сообщить о нелегалах и можно ли это сделать анонимно?
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