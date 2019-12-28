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Електронні студентські та
підвищення зарплат учителям:...

Електронні студентські та підвищення зарплат учителям:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:11

Електронні студентські та підвищення зарплат учителям:...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство освіти продовжить реформувати школу, а також планує серйозно взятися за вищі навчальні заклади.

Дивися повний текст Електронні студентські та підвищення зарплат учителям: що зміниться в освіті 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:11

Зарплати підвищкють надбавки забирають в результаті, нічого або менше. Подачка 21тис. Не мотивує залишатись на роботі в преспективі.
vitaliygoodlife
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