Міністерство освіти продовжить реформувати школу, а також планує серйозно взятися за вищі навчальні заклади.
Дивися повний текст Електронні студентські та підвищення зарплат учителям: що зміниться в освіті 2020 року.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:11
Електронні студентські та підвищення зарплат учителям:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електронні студентські та підвищення зарплат учителям: що зміниться в освіті 2020 року.
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:11
Зарплати підвищкють надбавки забирають в результаті, нічого або менше. Подачка 21тис. Не мотивує залишатись на роботі в преспективі.
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