На сайті ВР опублікували проєкт "Закону про працю" №2708, яким вносятся зміни до деяких кодексів та законів України.
Дивися повний текст Українцям представили проєкт \"Закону про працю\".
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:25
Українцям представили проєкт "Закону про працю"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям представили проєкт \"Закону про працю\".
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