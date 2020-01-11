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Українцям представили
проєкт "Закону про працю"

Українцям представили проєкт "Закону про працю"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:25

Українцям представили проєкт "Закону про працю"

Пропонуємо до обговорення:
На сайті ВР опублікували проєкт "Закону про працю" №2708, яким вносятся зміни до деяких кодексів та законів України.

Дивися повний текст Українцям представили проєкт \"Закону про працю\".
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