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Відпустка у вихователів дитсадків: тривалість за новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 січ, 2020 00:10
Пропонуємо до обговорення:
Тривалість основної щорічної відпустки вихователів дитсадків у 2020 році становить 56 календарних днів.
Дивися повний текст Відпустка у вихователів дитсадків: тривалість за новими правилами
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