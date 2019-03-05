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Відпустка у вихователів дитсадків:
тривалість за новими...

Відпустка у вихователів дитсадків: тривалість за новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:10

Відпустка у вихователів дитсадків: тривалість за новими...

Пропонуємо до обговорення:
Тривалість основної щорічної відпустки вихователів дитсадків у 2020 році становить 56 календарних днів.

Дивися повний текст Відпустка у вихователів дитсадків: тривалість за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 00:10

А музичні керівники це не педагоги? ВОНИ, ЩО ГІРШЕ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ВИХОВАТЕЛІВ ЧИ ТИХ ЩО ПРИЙШЛИ ГУРТОК ПРОВЕСТИ НІКОМУ НЕ ПОТРІБНИЙ? НЕМА СВЯТА, ТАЙ НЕМА БАТЬКАМ НАЩО ДИВИ СЬ В Садочку. Може ми тоже працюєм чи як? Для чого кидати кістки між людей, невже держава на музкерівниках так з економить. (вчителів не ділять, то чого ж нас кидають під ноги?) ніхто не хоче на наше місце? Новосад, ти хоч би раз в садок зайшла поцікавилась питанням, а тоді закон приймала!
svetafirman19891984
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