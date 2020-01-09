У галузі виробництва присутній хронічний дефіцит кадрів і стійка потреба в персоналі.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50
Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
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Дивися повний текст Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу.
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50
і нікому не потрібні юристи, економісти, філологи, "міжнародні" спеціалісти і т.д.
але саме туди поступають випускники.
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