RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виробництво в Україні:
зарплати і брак персоналу

Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50

Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу

Пропонуємо до обговорення:
У галузі виробництва присутній хронічний дефіцит кадрів і стійка потреба в персоналі.

Дивися повний текст Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50

і нікому не потрібні юристи, економісти, філологи, "міжнародні" спеціалісти і т.д.
але саме туди поступають випускники.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, jeugen, lapay і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-10 найбільш затребуваних робочих вакансій в Україні
R2 » Нед 12 січ, 2020 12:44
2 243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 04:51
w1547
За перевищення швидкості в Україні оштрафували водіїв на...
R2 » Нед 12 січ, 2020 00:07
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2020 00:07
p_a_l
Індексацію зарплати хочуть скасувати 1, 2
R2 » Чет 09 січ, 2020 16:21
19 1383
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 17:04
silversmmak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80594)
13.01.2020 10:22
EximBonus Bot (970)
13.01.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.