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Виробництво в Україні:
зарплати і брак персоналу

Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50

Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу

Пропонуємо до обговорення:
У галузі виробництва присутній хронічний дефіцит кадрів і стійка потреба в персоналі.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50

і нікому не потрібні юристи, економісти, філологи, "міжнародні" спеціалісти і т.д.
але саме туди поступають випускники.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:37

igorbuda52
А чому б і не поступати? Ви подивіться на ці з/п? Чи не бажаєте піти працювати інженером-проектувальником? А з/п кваліфікованого юриста в Києві - 3+ долл.
От і рахуйте...
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:41

Точно краще бути прокурором, суддею, в держслужбах чинушею біля компа ніж фігачити за дякую на виробництві чи полі.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:45

Не хватает рук, как же... Хотят эти работодатели рабов с высокой квалификацией. Как-то проходил собеседование в одной известной компании, мне там прямо сказали, что готовить меня и стажировать они не будут, им нужен спец уже все умеющий и все знающий, только зарплата у них 10000 грн. Потом они меня спросили, а не знаю ли я случайно такого спеца, чтоб им посоветовал, тогда я сказал, что знаю, но он в Германии за полторы тысячи евро работет..
Так вот они уже полтора года ждут себе такого специалиста и никого сами подготовить не хотят... ВОТ так им не хватает рук - все хотят нахаляву и за копейки, ну пусть ждут дальше. ;)
Ferox
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