У галузі виробництва присутній хронічний дефіцит кадрів і стійка потреба в персоналі.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50
Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
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Дивися повний текст Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу.
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50
і нікому не потрібні юристи, економісти, філологи, "міжнародні" спеціалісти і т.д.
але саме туди поступають випускники.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:37
igorbuda52
А чому б і не поступати? Ви подивіться на ці з/п? Чи не бажаєте піти працювати інженером-проектувальником? А з/п кваліфікованого юриста в Києві - 3+ долл.
От і рахуйте...
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:41
Точно краще бути прокурором, суддею, в держслужбах чинушею біля компа ніж фігачити за дякую на виробництві чи полі.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:45
Не хватает рук, как же... Хотят эти работодатели рабов с высокой квалификацией. Как-то проходил собеседование в одной известной компании, мне там прямо сказали, что готовить меня и стажировать они не будут, им нужен спец уже все умеющий и все знающий, только зарплата у них 10000 грн. Потом они меня спросили, а не знаю ли я случайно такого спеца, чтоб им посоветовал, тогда я сказал, что знаю, но он в Германии за полторы тысячи евро работет..
Так вот они уже полтора года ждут себе такого специалиста и никого сами подготовить не хотят... ВОТ так им не хватает рук - все хотят нахаляву и за копейки, ну пусть ждут дальше.
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