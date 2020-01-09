У галузі виробництва присутній хронічний дефіцит кадрів і стійка потреба в персоналі.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50
Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу.
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:50
і нікому не потрібні юристи, економісти, філологи, "міжнародні" спеціалісти і т.д.
але саме туди поступають випускники.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:37
igorbuda52
А чому б і не поступати? Ви подивіться на ці з/п? Чи не бажаєте піти працювати інженером-проектувальником? А з/п кваліфікованого юриста в Києві - 3+ долл.
От і рахуйте...
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:41
Точно краще бути прокурором, суддею, в держслужбах чинушею біля компа ніж фігачити за дякую на виробництві чи полі.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:45
Не хватает рук, как же... Хотят эти работодатели рабов с высокой квалификацией. Как-то проходил собеседование в одной известной компании, мне там прямо сказали, что готовить меня и стажировать они не будут, им нужен спец уже все умеющий и все знающий, только зарплата у них 10000 грн. Потом они меня спросили, а не знаю ли я случайно такого спеца, чтоб им посоветовал, тогда я сказал, что знаю, но он в Германии за полторы тысячи евро работет..
Так вот они уже полтора года ждут себе такого специалиста и никого сами подготовить не хотят... ВОТ так им не хватает рук - все хотят нахаляву и за копейки, ну пусть ждут дальше.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:30
та брехня, что не хватает, когда не хватает, не пишут возраст до 35 лет...
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:59
Re: Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
Эта проблема имеет под собой немного другое основание. Очень часто, предприятия сталкиваются с такой проблемой: вакансия есть, очень нужна, а закрыть ее не могут. Причина проста - нужно менять оклады всего штата, а это неподъемно. Т.е. текущие специалисты получают к примеру 15к., плюс премии, стаж, то се. А нового на эти деньги уже не нанять - эти зп были актуальны 5 лет назад, но не сейчас. Если же предложить ему больше - старые спецы потребуют пересмотра своих ставок или уйдут - вот и получается - вакансии будут висеть очень долго, пока оклады старых сотрудников не выровняются на рыночный уровень, а это происходит медленно. А скрыть размер оклада на наших предприятиях очень трудно.
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:27
Re: Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
Є зворотня сторона медалі - для прикладу поставлю компанію в якій я працюю.
- Нових співробітників набирають або студентів, або кваліфікованих на з/п вищу ніж у діючого штату;
- Діючий штат в свою чергу звертається до кервіництва з проханням підняти з/п, але отримує відмову і починає шукати роботу;
- Вакансії з окладом в 20-25 тис, звісно не дуже цікавлять, але дехто йде й на них, аби просто піти звідси, а інші шукають 25+ і продовжують працювати. За цей час студенти встигають адаптуватися і набратися досвіду.
Як результат - в період з 2009-го по 2015-й самостійно звільнилося 3 людини. І тільки за 2018-й звільнилося 5 чоловік і ще 3 людини в 2019-му. А тому - правильному підході можна плавно і оновити склад і привести з/п персоналу до ринкових.
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