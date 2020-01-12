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Виробництво в Україні:
зарплати і брак персоналу

Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:07

  Faceless написав:
telushkin1990 написав:Нафига вот это рассказывать?? Резюме висит больше года, ни одного звонка. А зп больше чем в 10-12 тыс вообще нет! Может и есть больше 12, но это исключение. А то что многие работают в стане за 4000грн так это кость на коммуналку и проезд. Питайся святым воздухом

Ну если вся ваша активность - вывесить резюме и год ждать, то не удивительно.

А как надо? Бегать по фирмам и в ноги падать, просить и умолять?
Можно еще рекламодателей на нулячую и никому не нужную рекламу разводить. Но это для честных людей не метод зарабатывания денег.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:13

немножко перепутали адрес цитируемого сайта, а так очередная пустышка.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:18

https://replyua.net/blog/kirill-sazonov ... depam.html
Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация – министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.

По словам Кирилла Сазонова, совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать. Для наглядности – зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.

Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках. Пришло время остальных подтянуть. Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду. «Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?», – резюмировал политолог.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 20:46

Re: Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу

Нельзя вот так говорить, что дефицит персонала. Любой труд имеет свою стоимость, сейчас стоимость выросла, все определяется рынком. Не готовы конкурировать за человеческие ресурсы - закрывайтесь.
BIGor
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