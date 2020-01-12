Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу

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telushkin1990 написав:Нафига вот это рассказывать?? Резюме висит больше года, ни одного звонка. А зп больше чем в 10-12 тыс вообще нет! Может и есть больше 12, но это исключение. А то что многие работают в стане за 4000грн так это кость на коммуналку и проезд. Питайся святым воздухом
Ну если вся ваша активность - вывесить резюме и год ждать, то не удивительно.
А как надо? Бегать по фирмам и в ноги падать, просить и умолять? Можно еще рекламодателей на нулячую и никому не нужную рекламу разводить. Но это для честных людей не метод зарабатывания денег.
https://replyua.net/blog/kirill-sazonov ... depam.html Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация – министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
По словам Кирилла Сазонова, совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать. Для наглядности – зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках. Пришло время остальных подтянуть. Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду. «Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?», – резюмировал политолог.