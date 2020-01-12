Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу

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telushkin1990 написав:Нафига вот это рассказывать?? Резюме висит больше года, ни одного звонка. А зп больше чем в 10-12 тыс вообще нет! Может и есть больше 12, но это исключение. А то что многие работают в стане за 4000грн так это кость на коммуналку и проезд. Питайся святым воздухом
Ну если вся ваша активность - вывесить резюме и год ждать, то не удивительно.
А как надо? Бегать по фирмам и в ноги падать, просить и умолять? Можно еще рекламодателей на нулячую и никому не нужную рекламу разводить. Но это для честных людей не метод зарабатывания денег.
https://replyua.net/blog/kirill-sazonov ... depam.html Популярный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в своем блоге пишет о том, что у него появилась пока что официально неподтвержденная инсайдерская информация – министрам, заместителям и народным депутатам с 1 января планируют повысить зарплату в разы.
По словам Кирилла Сазонова, совсем скоро тайное станет явным и тогда уже можно будет говорить предметно. Пока же по-тихому в правительстве провели это решение, ведь министры неоднократно жаловались, что зарплаты их не мотивируют работать. Для наглядности – зарплата нардепа будет не меньше 100 тысяч гривен.
Политолог отмечает, еврооптимисты и бывшие нардепы Лещенко и Найем в Набсоветах и сейчас по полмиллиона в месяц имеют и не бедствуют, пристроились на хороших местечках. Пришло время остальных подтянуть. Это все странно выглядит на фоне запланированного еще правительством Гройсманом повышения зарплат учителям на 20%, которое отменили. Причина банальна, сказали, что нет денег, а, значит, нужно еще подождать, а Гройсмана обвинил в полпулизме за то, что дал людям надежду. «Живите теперь с этой информацией. Они зробили нас «разом» или одну букву поменять?», – резюмировал политолог.
telushkin1990 написав:Нафига вот это рассказывать?? Резюме висит больше года, ни одного звонка. А зп больше чем в 10-12 тыс вообще нет! Может и есть больше 12, но это исключение. А то что многие работают в стане за 4000грн так это кость на коммуналку и проезд. Питайся святым воздухом
Ну если вся ваша активность - вывесить резюме и год ждать, то не удивительно.
А как надо? Бегать по фирмам и в ноги падать, просить и умолять? Можно еще рекламодателей на нулячую и никому не нужную рекламу разводить. Но это для честных людей не метод зарабатывания денег.
Не, ну тут дело вкуса - если вам нравится умолять и просить, вам никто не запрещает Резюме надо регулярно обновлять, самому смотреть вакансии и отвечать на них, если есть работодатели, где хотел бы работать - присылать им напрямую. Это как минимум. А закинуть резюме и ждать, что "рыбка клюнет" целый год, что вас такого ценного и уникального должны разыскать среди десятков тысяч других, просматривая архивы - это все равно что вообще не искать ничего. А если есть хоть сколько-нибудь существенный опыт работы, соответственно есть и контакты и бывших коллег и начальства - с ними надо поддерживать отношения, и они должны знать, что вы в поиске - это вообще самый эффективный канал поиска работы.
p_a_l написав:А как надо? Бегать по фирмам и в ноги падать, просить и умолять? Можно еще рекламодателей на нулячую и никому не нужную рекламу разводить. Но это для честных людей не метод зарабатывания денег.
Если вы - уникальный специалист (или просто высококвалифицированный с востребованной профессией), то можно просто вывесить резюме и ждать. Если же на предполагаемые вакансии есть конкурс, нужно регулярно поднимать резюме и самому откликаться на предложения. Потому что во многих HR работают люди, которые тоже не хотят лазить и искать резюме кандидатов на дальних страницах сайтов - они вывешивают объявление и смотрят отклики. Максимум - первые пару страниц результатов поиска. И чем больше конкурс на вакансию, тем меньше шанс, что ваше резюме, которое вы поднимали 3 месяца назад, кто-то заметит.
p_a_l написав:А как надо? Бегать по фирмам и в ноги падать, просить и умолять? Можно еще рекламодателей на нулячую и никому не нужную рекламу разводить. Но это для честных людей не метод зарабатывания денег.
Если вы - уникальный специалист (или просто высококвалифицированный с востребованной профессией), то можно просто вывесить резюме и ждать. Если же на предполагаемые вакансии есть конкурс, нужно регулярно поднимать резюме и самому откликаться на предложения. Потому что во многих HR работают люди, которые тоже не хотят лазить и искать резюме кандидатов на дальних страницах сайтов - они вывешивают объявление и смотрят отклики. Максимум - первые пару страниц результатов поиска. И чем больше конкурс на вакансию, тем меньше шанс, что ваше резюме, которое вы поднимали 3 месяца назад, кто-то заметит.
Поделюсь своим опытом. Нужно было помочь закрыть вакансии одной фирме. После размещения вакансии в интернете и бумажных газетах были звонки, на собеседования приходили звонившие. Но, процесс нужно было ускорить, для этого прозвонили резюме в интернете и газетах. На собеседование пришло 0 людей из 12, которые согласились прийти на собеседование. Т. е., пришло 0% людей из резюме, при том, что по отклику на вакансии приходило значительно больше половины звонивших. Так что, ну их, этих людей, которые размещают резюме и чего-то ждут. Видимо, тешат ЧСВ тем, что им целые работодатели звонят и просят их прийти на собеседование, типа с позиции просящего. А может, разместив резюме, они делают видимость того, что ищут работу, отмазка такая от родных. Так что, думаю, в Украине, нормальная практика, когда работодатель вакансии размещает, а соискатель на них откликается. А размещение резюме - это всё фигня
Faceless написав:Резюме надо регулярно обновлять, самому смотреть вакансии и отвечать на них, если есть работодатели, где хотел бы работать - присылать им напрямую. Это как минимум.
Сообщения об обновлениях должны приходить на почту. Получается что дают объявления но никто их не читает. Ждут когда к работодателю перезвонят, а работник ждет работодателя. Как в басне про лису и журавля.