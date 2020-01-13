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Виробництво в Україні:
зарплати і брак персоналу

Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:28

  p_a_l написав:
  Faceless написав:Резюме надо регулярно обновлять, самому смотреть вакансии и отвечать на них, если есть работодатели, где хотел бы работать - присылать им напрямую. Это как минимум.

Сообщения об обновлениях должны приходить на почту.
Получается что дают объявления но никто их не читает. Ждут когда к работодателю перезвонят, а работник ждет работодателя. Как в басне про лису и журавля.

Кому приходить, каких обновлениях? Вы если ищете работу, сами регулярно поднимаете резюме, кому тут какие обновления должны на почту приходить?
При этом на самых популярных сайтах для поиска работы видно, какие работодатели просматривали резюме. Одновременно тот кто ищет работу сам просматривает вакансии, отвечает на понравившиеся. Поиск работы - это активная деятельность, иначе это и не поиск работы
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:50

Re: Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу

  safonovstanislav написав:Поделюсь своим опытом. Нужно было помочь закрыть вакансии одной фирме. После размещения вакансии в интернете и бумажных газетах были звонки, на собеседования приходили звонившие. Но, процесс нужно было ускорить, для этого прозвонили резюме в интернете и газетах. На собеседование пришло 0 людей из 12, которые согласились прийти на собеседование. Т. е., пришло 0% людей из резюме, при том, что по отклику на вакансии приходило значительно больше половины звонивших.
Так что, ну их, этих людей, которые размещают резюме и чего-то ждут. Видимо, тешат ЧСВ тем, что им целые работодатели звонят и просят их прийти на собеседование, типа с позиции просящего. А может, разместив резюме, они делают видимость того, что ищут работу, отмазка такая от родных.
Так что, думаю, в Украине, нормальная практика, когда работодатель вакансии размещает, а соискатель на них откликается. А размещение резюме - это всё фигня

Виходячи з описаного Вами - спілкування було лише з тими, хто телефонував. А як же ті, хто відгукнувся на вакансію, але не телефонував? Невже такі ігноруються?
Я, наприклад, не дуже люблю спілкуватися з людьми в живу. І кожне таке спілкування для мене - стрес. А тому - намагаюсь все своє спілкування перевести в переписку.
І відповідно, відгукуючись на вакансію - ніколи не телефоную. Просто чекаю відповідь на мій відгук. Друзі кажуть, що олень і треба телефонувати, особливо тим компаніям, де хочу працювати. Але моя боязнь спілкування поки що бере гору.
Виходячи з описаного Вами особистого досвіду - у таких як я дуже мало шансів змінити роботу?
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