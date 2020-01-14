Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу

safonovstanislav написав:

Поделюсь своим опытом. Нужно было помочь закрыть вакансии одной фирме. После размещения вакансии в интернете и бумажных газетах были звонки, на собеседования приходили звонившие. Но, процесс нужно было ускорить, для этого прозвонили резюме в интернете и газетах. На собеседование пришло 0 людей из 12, которые согласились прийти на собеседование. Т. е., пришло 0% людей из резюме, при том, что по отклику на вакансии приходило значительно больше половины звонивших.Так что, ну их, этих людей, которые размещают резюме и чего-то ждут. Видимо, тешат ЧСВ тем, что им целые работодатели звонят и просят их прийти на собеседование, типа с позиции просящего. А может, разместив резюме, они делают видимость того, что ищут работу, отмазка такая от родных.Так что, думаю, в Украине, нормальная практика, когда работодатель вакансии размещает, а соискатель на них откликается. А размещение резюме - это всё фигня