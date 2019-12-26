Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що ніяких контрактів та перемовин щодо купівлі газу у "Газпрому" напряму немає.
Дивися повний текст Вітренко: Контрактів і перемовин щодо купівлі газу у Росії немає.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 10:10
Вітренко: Контрактів і перемовин щодо купівлі газу у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко: Контрактів і перемовин щодо купівлі газу у Росії немає.
Додано: Пон 13 січ, 2020 10:10
Конечно, зачем покупать дешевле? если можно купить дороже? И разницу между дешевле и дороже положить себе в карман?
И прикрыть это все мантрой "мы не покупаем российский газ 4 года!".
Вы или крестик снимите или трусы оденьте!
Страна происхождения чья?
Народ дурить и набивать карманы 4 года подряд отличная махинация!
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