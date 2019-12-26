RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вітренко: Контрактів і перемовин
щодо купівлі газу у...

Вітренко: Контрактів і перемовин щодо купівлі газу у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:10

Вітренко: Контрактів і перемовин щодо купівлі газу у...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що ніяких контрактів та перемовин щодо купівлі газу у "Газпрому" напряму немає.

Дивися повний текст Вітренко: Контрактів і перемовин щодо купівлі газу у Росії немає.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92825
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 10:10

Конечно, зачем покупать дешевле? если можно купить дороже? И разницу между дешевле и дороже положить себе в карман?
И прикрыть это все мантрой "мы не покупаем российский газ 4 года!".
Вы или крестик снимите или трусы оденьте!
Страна происхождения чья?
Народ дурить и набивать карманы 4 года подряд отличная махинация!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, jeugen, lapay і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Транзит газу знизив тарифи на його транспортування в...
R2 » Суб 11 січ, 2020 17:13
2 176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 19:23
jyldyrym1
Підвищені тарифи на розподіл газу набули чинності
R2 » Чет 09 січ, 2020 17:49
9 1881
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 10:06
Sovenok
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 26 гру, 2019 16:34
49 4234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2020 10:57
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80594)
13.01.2020 10:22
EximBonus Bot (970)
13.01.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.